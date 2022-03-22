МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Средний чек россиян на покупку товаров для здоровья в онлайне за первые недели марта вырос на 270% ко второй половине февраля, а средняя сумма онлайн-покупок таких товаров за тот же период составила около 31 тысячи рублей, говорится в исследовании Qiwi, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В Минздраве рассказали о спаде ажиотажного спроса на лекарства в аптеках

"Объем онлайн-трат за первые две недели марта вырос на 30% к периоду с 15 по 28 февраля. Средний чек интернет-покупки в тот же период составил 1 530 рублей. Наибольший рост среднего чека покупки произошел в категориях товаров для здоровья (270%), товаров для дома (73%), одежды (56%), зоотоваров (27%)", — выяснили специалисты. В ходе исследования изучили поведение россиян в интернет-магазинах с 15 февраля по 14 марта, аналитика основана на данных платежных каналах Qiwi.

Средняя сумма онлайн-покупок товаров для здоровья составила 30 817 рублей, товаров для дома — 14 962 рубля, одежды — 9 478 рублей, зоотоваров — 11 284 рубля.

"Новые ограничения стали "черным лебедем" для рынка — многие казались маловероятными, но их последствия мы, возможно, будем наблюдать весь 2022 год. Как и в прошлые кризисы, население скупает товары длительного хранения и пользования даже по завышенным ценам из-за боязни дефицита", — говорит коммерческий директор Qiwi Александр Агаков.

В то же время он подчеркнул, что постепенно ажиотаж начнет спадать — многие бренды продолжают работу в России, бизнес откроет новые логистические коридоры, а россияне по-прежнему могут совершать безналичные покупки на российских площадках.