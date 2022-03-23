МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Несмотря на возобновление "Аэрофлотом" регулярных рейсов из РФ на Шри-Ланку, есть риски, что полет может не состояться из-за непростой ситуации в авиаотрасли, сообщили РИА Новости представители туриндустрии. ООН выступила против выхода России из Всемирной туристской организации

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" во вторник заявила, что с 8 апреля возобновит регулярные рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка). Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А330 три раза в неделю.

"Сейчас никто не может дать гарантию, улетит ли тот или иной рейс. Но, конечно, мы предупреждаем туристов, что ситуация в авиации сейчас непростая. На данный момент на Шри-Ланку из России летает национальный перевозчик SriLankan Airlines. У него два рейса в неделю из Москвы. Продажа туров с "Аэрофлотом" автоматически подтянется в систему бронирования по GDS", — сказали в "Интуристе".

Свое опасение о том, что авиакомпания может и вовсе снять свою полетную программу в связи с проблемами в авиаотрасли выразил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Новость о прямых рейсах, безусловно, хорошая. Но надо дождаться начала полетов, потому что для того, чтобы улететь на Шри-Ланку требуется дальнемагистральный флот, а с ним наблюдаются колоссальные проблемы", — пояснил он.

"Самолеты, которые реквизированы Россией, к сожалению, долго летать без должного технического и программного обеспечения не смогут. С точки зрения бюджета, это направление предпочтительнее Мальдив, но есть еще один вопрос — дойдут ли оплаты до Шри-Ланки, потому что до островов Индийского океана российские банки платежи пока не проводят", — добавил Мурадян.

Росавиация из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине, рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

ПРОДАЖИ ТУРОВ

Возобновление "Аэрофлотом" регулярных рейсов из РФ на Шри-Ланку увеличит продажи турпакетов, сообщили представители индустрии. Аэрофлот сделает спецрейсы для возвращения россиян из Турции и Таиланда

Говоря о спросе россиян на Шри-Ланку, в "Интуристе" отметили, что в этом зимнем сезоне он был высоким. "Направление благодаря понятным протоколам въезда воспринималось как альтернатива курортам стран Юго-Восточной Азии. Появление дополнительной прямой перевозки будет способствовать росту продаж и популяризации Шри-Ланки", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас путевка на популярный курорт Хикадувана стоит от 89,5 тысячи рублей на двоих на неделю в отель две звезды без питания. "Отдых на самой Шри-Ланке доступный, основная составляющая бюджета тура — перелет. Ведь лететь до острова восемь часов", — пояснили в туркомпании.

В "Русском Экспрессе" сообщили, что выход на направление национального перевозчика сразу изменил расклад в ценах на билеты у всех авиакомпаний. "Ценник на билеты существенно снизился. Для удобства туристов мы в ближайшее время планируем выставить на сайте отдельный пакетный тур, включающий перелет "Аэрофлотом", — добавили в пресс-службе компании. Там отмечают и увеличивающееся с каждым днем количество бронирований, добавляя, что "возвращение на направление рейсов "Аэрофлота" даст только положительный эффект". Vietnam Airlines приостанавливает полеты в Россию

В туроператоре Fun&Sun также прогнозируют хороший спрос на направлении. Цены на отдых с перелетом на регулярных рейсах, по данным компании, начинаются от 137 тысяч рублей на двоих на шесть дней в отеле пять звезд.

"В последнее время власти Шри-Ланки предприняли ряд мер, чтобы упростить правила въезда в страну. Для вакцинированных туристов отменен ПЦР-тест для въезда. Сейчас туристам необходимо заранее оформить декларацию о здоровье, а также в аэропорту прилета оформить электронное разрешение стоимостью 40 долларов, оплатить локальную страховку — 12 долларов", — напомнили в "Русском Экспрессе".