МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Локализованные иностранные компании с одной стороны не хотят уходить из РФ, чтобы не терпеть убытки от остановки своих производств, с другой — на них сильно давят за рубежом; при этом правительства западных стран не спешат оказывать господдержку своим производителям в случае их ухода с российского рынка, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Матвиенко: оплата газа за рубли укрепит финансовую систему России

"Иностранные компании, локализованные в России, с одной стороны не хотят уходить, терпеть убытки от остановки своих производств, боятся потерять свою долю на нашем рынке, а с другой стороны — на них сильно давят за рубежом. Напомню, в рамках реализации проектов на территории нашей страны они пользуются, в зависимости от степени локализации, широким спектром преференций и мер поддержки. Фактически, здесь все это время к ним относились как к "своим", — сказал он.

"Сейчас они обращаются к своим властям — с требованием мер государственной поддержки, какой-то компенсации средств, которые теряют. Насколько мне известно, в отличии от нас, правительства западных стран не спешат поддержать своих производителей", — добавил министр.