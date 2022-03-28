МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Производство в сфере фарминдустрии в России работает в штатном режиме, темпы выпуска продукции не сбавляются, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-24". Минздрав готовится к уходу иностранных поставщиков лекарств

"Текущее производство, раз вы затронули по фарминдустрии, оно работает на сегодняшний день в штатном режиме. Если можно его назвать штатным. С марта 2020 года этот внештатный, который перерос в штатный режим — он продолжается и по сей день. Никто темпов не сбавлял", — сказал он.

Мантуров также отметил, что никто из иностранных компаний пока не отказывался от поставок лекарственных препаратов в Россию.

По его словам, нет проблем и с поставками субстанций для производства фармпродукции — основными импортерами здесь выступают Индия и Китай.

Министр также подчеркнул, что РФ сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании вдруг прекратят поставки.