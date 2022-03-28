НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мар — ПРАЙМ. Государственный национальный авиаперевозчик Шри-Ланки — SriLankan Airlines — приостановил с понедельника рейсы в Москву, сославшись на "эксплуатационные ограничения, которые находятся вне контроля авиакомпании", сообщает авиаперевозчик. В Индии началась двухдневная общенациональная забастовка

"Ограничения представлены в форме международных финансовых ограничений и ограничений по страхованию воздушных судов, которые были введены в отношении России… и напрямую влияют на полеты SriLankan Airlines в Россию", — говорится в заявлении.

Уточняется, что компания сожалеет о неудобствах, причиненных клиентам этим решением, принятым в связи с форс-мажорной ситуацией. "SriLankan Airlines продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить операции, как только условия улучшатся", — отмечается в сообщении.

До прекращения полетов авиакомпания выполняла два рейса в неделю между Коломбо и Москвой.