МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ расширяет меры поддержки малого и среднего бизнеса, речь идет о технологических и инновационных предприятиях. Об этом рассказал заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Лавров оценил уровень изолированности России из-за санкций

"Правительство расширяет меры поддержки малого и среднего бизнеса. Речь идет о технологических и инновационных предприятиях, работающих в этом секторе. Новый финансовый инструмент создан в рамках одной из стратегических инициатив социального-экономического развития, одобренных президентом. Ее главная цель — помогать перспективным компаниям на всех этапах становления: от стартовой идеи до ее воплощения", — объяснил Мишустин.

МИШУСТИН: МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ, ВЫПУСКАЮЩЕМУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ, БУДЕТ ВЫДАВАТЬСЯ ЗАЙМ ПОД 3%.

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