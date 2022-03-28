МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российские туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе туристов из Шри-Ланки из-за приостановки рейсов национальным авиаперевозчиком SriLankan Airlines, рассказали РИА Новости представители отрасли. Авиаперевозчик SriLankan Airlines приостановил полеты в Россию

Государственный национальный авиаперевозчик Шри-Ланки SriLankan Airlines приостановил с понедельника рейсы в Москву, сославшись на "эксплуатационные ограничения, которые находятся вне контроля авиакомпании".

"В связи с возникшими сложностями у национального перевозчика Шри-Ланки решается вопрос с вывозом туристов с Мальдивских островов, которые улетели этой авиакомпаний, и из Шри-Ланки", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".

В туроператоре отметили, что решение ситуации на себя взял авиаперевозчик. "По сообщению авиакомпании, те туристы, которые находится на Шри-Ланке и в других пунктах вылета маршрутной сети SriLankan Airlines, будут пересажены на ближайшие возможные рейсы авиакомпаний-партнеров", — рассказали в "Интуристе".

"Туристов из Шри-Ланки вернем на прямом рейсе через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Рейсов достаточно. Новые продажи идут через стыковку в ОАЭ", — сообщил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.