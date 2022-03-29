МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Financial Times сообщила, ссылаясь на неназванного американского чиновника, что США хотят принять меры по ограничению возможностей России закупать запчасти для военных нужд за рубежом. В конгрессе США призывают отказаться от военной помощи Киеву

Источник рассказал газете, что Штаты "хотят дальнейших действий по ухудшению состояния российской военной техники, ограничив возможности Москвы покупать запчасти иностранного производства", необходимые для продолжения военной спецоперации на Украине.

По словам чиновника, целью могут стать "ключевые узлы в цепочках поставок". Он отметил, что западное сотрудничество в области экспортного контроля не оставит другим странам иного выбора, кроме как подчиниться. В противном случае они рискуют потерять право использовать ключевые американские технологии в своих производственных секторах.