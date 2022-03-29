МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Emirates продолжит совершать полеты в Россию, заявил президент авиакомпании Тим Кларк. Авиаперевозчик SriLankan Airlines приостановил полеты в Россию

"От нас не требовали прекращать рейсы в Россию, мы продолжим делать это", — сказал Кларк в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Он подчеркнул, что у авиакомпании есть много причин, по которым она продолжает летать.

"Мы перевозим гуманитарные грузы в багаже, у нас есть неправительственные организации, которые ездят в Россию и из нее, у нас есть дипломатическое сообщество, которое въезжает в Россию и выезжает из нее… Все, что мы делаем, это помогаем и облегчаем, не занимая какую-либо политическую позицию", — отметил президент Emirates.