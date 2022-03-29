БЕРЛИН, 29 мар — ПРАЙМ. Международная сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI опровергла сообщения о возобновлении работы своих магазинов в России, говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.

"На фоне последних сообщений из России мы хотели бы еще раз четко заявить, что все российские магазины, как и было объявлено в нашем последнем заявлении, останутся закрытыми в долгосрочной перспективе", — сообщается в документе.

Все 27 российских магазинов международной сети товаров для дома и строительства OBI должны возобновить работу на следующей неделе, сообщил ранее на форуме в Москве начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.

Сеть OBI сообщила 17 марта о закрытии магазинов в России и полном прекращении деятельности в стране.