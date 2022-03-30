МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. РЖД назначают более 400 дополнительных поездов на майские праздники по популярным маршрутам, в том числе Москва — Санкт-Петербург, Москва — Казань и Сортавала — Выборг, сообщает компания. РЖД расширяют маршрутную сеть "Ласточек"

"Назначаем более 400 дополнительных поездов на праздничные дни мая. Они будут ходить по самым востребованным маршрутам. Например: Москва — Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Адлер, Волгоград; Санкт-Петербург — Москва, Великие Луки, Сортавала; Ростов-на-Дону — Волгоград, Кисловодск, Имеретинский Курорт; Сортавала — Выборг, Рускеала и другие", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале холдинга в мессенджере Telegram.

Уточняется, что пиковыми датами выезда станут 29, 30 апреля и 6 мая, а обратно – 3, 9 и 10 мая.

Компания при этом добавляет, что следит за спросом на билеты и готова увеличить количество дополнительных поездов и вагонов.

"Любители активного отдыха могут отправиться в путешествие на туристическом поезде. Их будет много и на любой вкус: в горы Кавказа — "Жемчужина Кавказа"; на Черноморское побережье — "Сочи"; к северным красотам — "В Карелию"; по древним русским городам — "Серебряный маршрут"; к местам воинской славы — "Ко Дню Победы", — также сообщают РЖД.