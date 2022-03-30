МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российские туроператоры планируют летом возить туристов в Анталью на самолетах Turkish Airlines, соответствующие документы о выделении туркомпаниям блоков мест находятся в стадии подписания, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). СМИ: в Турции поддержали ультиматум России к Евросоюзу

"Два российских туроператора — Coral Travel и Pegas Touristik — достигли договоренности с Turkish Airlines о выделении каждому из них 400 тысяч кресел на рейсах из четырех городов России в Турцию (Анталья) с конца апреля до октября 2022 года", — говорится в релизе.

Отмечается, что об аналогичных условиях ведет переговоры с Turkish Airlines и третий крупный туроператор по Турции — Anex Tour.

"Сейчас туроператоры ждут окончательного подписания всех документов", — сообщили в ассоциации.

"У Coral Travel уже есть туры с блочным перелетом на рейсах Turkish Airlines в Анталью с 30 апреля 2022 года. Стоимость недели отдыха в отеле три звезды на "все включено" начинается от 125,2 тысячи рублей на двоих с учетом всех доплат. Для сравнения: стоимость такого же тура на этих же рейсах, но вне блочной перевозки, стартует от 156,6 тысячи рублей на двоих", — рассказали в АТОР.

Там отметили, что у Pegas Touristik тоже уже есть турпакеты в Анталью с конца апреля на рейсах Turkish Airlines с блочными местами. Цены на туры в отель три звезды на "все включено" начинаются от 125,5 тысячи рублей на двоих.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа — с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.