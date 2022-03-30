МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Датский мебельный ритейлер JYSK заявил, что решил полностью закрыть магазины в России, работа которых ранее была временно приостановлена, при этом с 31 марта магазины марки временно откроются для проведения распродажи. Российские мебельщики могут столкнуться с дефицитом комплектующих

"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России ясно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", – сообщается на сайте компании.

По словам президента JYSK Яна Бега, в нынешней ситуации руководство и владельцы компании "не видят альтернативы закрытию деятельности в России".

JYSK обещает связаться с владельцами зданий, в которых в настоящее время находятся магазины торговой марки и договориться о "справедливом урегулировании в этих совершенно особых обстоятельствах".

При этом с 31 марта магазины JYSK в России временно откроются для проведения распродажи, чтобы освободить магазины от имеющегося товара. "Как только товары будут проданы, магазины будут закрыты навсегда. Сотрудники JYSK получат заработную плату в соответствии с местными правилами в рамках закрытия", – указывает в сообщении.