МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Спрос на грузовые перевозки через Казахстан и Белоруссию растет на фоне ограниченного транспортного сообщения с европейскими странами, перспективным направлением является Азербайджан, сообщает дочерняя компания РЖД – "РЖД Логистика". РЖД назначили более 400 дополнительных поездов на майские праздники

"Аналитики "РЖД Логистики" обращают внимание на двукратный рост запросов на экспортные перевозки в Казахстан и Белоруссию, а также на транзит через территории этих стран в КНР и Европу. В холдинге "РЖД" подтверждают повышенный интерес грузоотправителей к альтернативным маршрутам и отмечают, что с 16 марта среднесуточная погрузка и транзит через Казахстан выросли в среднем в 2,2 раза, а в Белоруссию и через Белоруссию – практически в два раза", — говорится в материалах компании.

Уточняется, что еще одним перспективным направлением является Азербайджан — в РЖД отмечают рост на 20,9% среднесуточной погрузки и транзита через эту страну. По словам директора по логистике АО "РЖД Логистика" Дмитрия Руденко, которого цитирует пресс-служба, логистика из России в Европу и в обратном направлении переживает серьезную трансформацию.

"Сегодня для ее обеспечения, а также для организации перевозок экспортных грузов компания предлагает клиентам ряд мультимодальных логистических решений, в том числе с использованием транспортного коридора "Север-Юг" и МТК "Баку-Тбилиси-Карс". Перевозка может осуществляться любым видом подвижного состава и как полносоставной отправкой, так и объемом от одного вагона", — рассказал Руденко.

По данным "РЖД Логистики", часть российских компаний активно развивает сотрудничество с Китаем, в связи с чем на экспортно-импортные перевозки по маршруту Россия — Китай количество заявок возросло и в настоящее время практически в два раза превышает возможности инфраструктуры. "Запросы поступают как на транспортировку промышленных грузов и товаров народного потребления, так и на продукцию АПК, продукты питания и лекарственные средства", — заключили в компании.