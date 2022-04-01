МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российские авиакомпании предложили 98 мер поддержки отрасли на фоне санкций, пишет РБК. Путин предложил вернуть россиянам деньги за отмененные рейсы

Инициативы Российской ассоциации воздушного транспорта изложены в письме президента организации Владимира Тасуна, направленном первому вице-премьеру Андрею Белоусову 21 марта. Меры поддержки отрасли должны помочь "в условиях внешнего санкционного давления".

Все 98 мер поддержки разбиты на девять разделов, из них срочного принятия требуют 12 мер, говорится в письме.

В частности, упоминается освобождение воздушных судов, зарегистрированных в России, от налога на имущество и транспортного налога, введение нулевой ставки НДС для внутренних перевозок пассажиров и грузов по всей России.

Кроме того, отмечается необходимость выкупа за счет средств федерального или регионального бюджетов самолетов у лизинговых компаний с последующей их передачей в безвозмездное пользование авиакомпаний.

Перевозчики выступают за государственную поддержку субсидиями по примеру "ковидного" 2020 года, когда авиакомпании получили из бюджета почти 21 миллиард рублей. В первую очередь эти средства были предоставлены на компенсацию расходов по выплате зарплат и лизинговых платежей.