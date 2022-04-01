МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Электронные чеки не содержат информацию, способную заинтересовать мошенников, отметил в интервью радио Sputnik профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.

Электронное подтверждение покупки обычно приходит при оплате товаров и услуг в интернете. Также по решению клиента можно заменить бумажный чек на цифровой в магазине.

"Электронные чеки высылаются покупателю при оплате товаров и услуг как наличными, так и в безналичной форме, если покупатель указывает, что желает получить чек на свой мобильный телефон в виде СМС-сообщения либо на адрес электронной почты, который он сам оставляет. В противном случае чек должен быть выдан ему стандартным способом на бумажном носителе. Все эти моменты регулируются законами "О национальной платежной системе РФ" и "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов", – рассказал эксперт.

По его словам, вся информация, которая содержится в электронном чеке, является открытой, она содержится и в бумажном чеке. Там нет персональных данных, нет сведений о средствах платежа или конкретном покупателе, за исключением последних четырех цифр номера банковской карты, если речь идет об оплате банковской картой. "Эти реквизиты нельзя использовать для мошеннических действий или причинения иного вреда покупателям", – считает Вехов.

Анализируя данные электронных чеков, магазины могут вовремя заказывать те или иные товары и не допускать их нехватки, сказал эксперт.

"Электронные чеки представляют несомненный маркетинговый интерес для магазинов, потому что таким образом можно за день, за определенный период времени по часам определить количество необходимого товара, который нужно подвезти в конкретную торговую точку, чтобы не допустить дефицита", – заключил Вехов.