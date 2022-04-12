МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник растет на рисках возникновения перебоев с поставками, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Золото слабо дорожает на сохранении спроса на активы-убежища

По состоянию на 9.32 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,75%, до 4,6643 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,19%, до 10200,5 доллара, алюминия — на 3,75%, до 3248 долларов, цинка — выросла на 0,83%, до 4290 долларов за тонну.

На динамику цен продолжают влиять опасения по поводу возникновения риска перебоев с поставками меди на мировой рынок в связи с международными санкциями в отношении РФ.

"Опасения по поводу поставок из России оказали значительную поддержку ценам на медь и ограничили их снижение (накануне — ред.)", — сообщили аналитики ICICI Direct Research, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.