МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Объёмов лекарственных препаратов в России достаточно, они доступны, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Мурашко рассказал об изменениях по обеспечению аптек лекарствами

"Доступность и объёмы лекарственных препаратов сохраняются достаточными",- сказала Самойлова на форуме "Здравоохранение Урала-2022".

Она отметила, что система маркировки препаратов позволяет отслеживать наличие лекарств и принимать решения по необходимости — где нужно перераспределять их или стимулировать производителей, чтобы увеличить выпуск препаратов.