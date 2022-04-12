Глава Росздравнадзора оценила имеющиеся в стране объемы лекарств
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова: объемов лекарственных препаратов в России достаточно
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Объёмов лекарственных препаратов в России достаточно, они доступны, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Доступность и объёмы лекарственных препаратов сохраняются достаточными",- сказала Самойлова на форуме "Здравоохранение Урала-2022".
Она отметила, что система маркировки препаратов позволяет отслеживать наличие лекарств и принимать решения по необходимости — где нужно перераспределять их или стимулировать производителей, чтобы увеличить выпуск препаратов.