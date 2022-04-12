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2022
https://1prime.ru/business/20220412/836649599.html
Немецкая OBI может продать бизнес в России местному инвестору
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Немецкая компания OBI намерена избавиться от своего бизнеса в РФ путем его продажи отечественному инвестору. Об этом заявил РИА Недвижимость основатель и председатель совета... ПРАЙМ, 12.04.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Немецкая компания OBI намерена избавиться от своего бизнеса в РФ путем его продажи отечественному инвестору. Об этом заявил РИА Недвижимость основатель и председатель совета директоров "Аудит груп" Борис Любошиц, обладающий доверенностью на сопровождение сделки.
По ранее опубликованной информации издания "Ведомости", сеть магазинов OBI может достаться в доверительное управление именно Любошицу.
"Иностранным руководством принято решение о продаже бизнеса в России. Поэтому речь идет не о доверительном управлении, а о доверенности на сопровождение сделки по купле-продаже компании. Существует отечественный инвестор, но его имя без его же согласия озвучивать не имеем права, как и комментировать финансовые условия сделки", — пояснил Любошиц.
Решение о том, когда и как открывать магазины, будет принимать уже новый хозяин, добавил он.