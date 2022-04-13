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2022
https://1prime.ru/business/20220413/836655318.html
Кабмин России утвердил временные правила расчетов за лизинг самолетов
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. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТОВ ЗА ЛИЗИНГ, АРЕНДУ И ПОКУПКУ САМОЛЕТОВ У КОМПАНИЙ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН — КАБМИН Новость дополняется ПРАЙМ, 13.04.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТОВ ЗА ЛИЗИНГ, АРЕНДУ И ПОКУПКУ САМОЛЕТОВ У КОМПАНИЙ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН — КАБМИН
Новость дополняется