МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил на совещании по развитию Арктики, что необходимо утвердить сводный план развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года, чтобы обеспечить надежную и безопасную перевозку грузов по этой важнейшей транспортной магистрали. Путин рассказал о пользе от запуска Северного широтного хода

Он попросил кабмин учесть в плане задачу по долгосрочному перспективному грузопотоку по СМП, указав конкретные инвестиционные проекты и обязательства отправителей грузов по объемам, а также размер номенклатуры, необходимого ледокольного флота.

Путин также заявил, что необходимо зафиксировать четкие сроки и объемы поставок судов для работы в Арктике, а также предусмотреть строительство и содержание аварийно-спасательного флота и комплексных аварийно-спасательных центров МЧС. С учетом этого нужно предусмотреть меры по модернизации и расширению производственных мощностей судостроительных предприятий, добавил он.

Российский лидер также отметил, что по всем мероприятия сводного плана должны быть определены объемы и источники финансирования.

Кроме того, он поручил разработать специальный федеральный закон о специальном завозе товаров в Арктику. По словам Путина, закон "должен отразить все аспекты, начиная от определения перечня грузов завоза и обеспечения их транспортировки и до планирования реализации и контроля за исполнением всех этих мероприятий".

Президент также поручил обеспечить до 2024 года комплексную модернизацию военных городков и баз военнослужащих в арктическом регионе.

РФ реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", предусматривающий создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.