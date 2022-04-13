МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Британская компания Reckitt Benckiser, владеющая такими брендами как Nurofen, Strepsils, Durex и Vanish, начала процесс передачи своего бизнеса в России, следует из релиза компании.

"Reckitt начала процесс, направленный на передачу владения своим российским бизнесом, который может включать в себя передачу третьей стороне или местным сотрудникам", — говорится в сообщении Reckitt.

Компания ранее приостановила рекламные и спонсорские кампании в России, заморозила свои инвестиции в стране.

Отмечается, что Reckitt тесно работает с российскими коллегами над деталями и возможными вариантами проведения транзакции. Компания также делает все возможное, чтобы обеспечить занятость сотрудников при новой структуре, и будет выплачивать им месячную зарплату до конца 2022 года.

Reckitt Benckiser – британская компания, специализирующаяся на продаже товаров различных сегментов, в частности средств личной гигиены, лекарств и продуктов питания. Компания владеет такими брендами как Vanish, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Durex, Strepsils, Nurofen и Dettol.