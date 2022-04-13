МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Итальянский поставщик трубной продукции Tenaris заявил, что приостановил все продажи и закупки с Россией.

"Tenaris приостановила все продажи и закупки с Россией", — говорится в заявлении компании.

Компания также отмечает, что "аннулирует" инвестиции в совместное с "Северсталью" предприятие.

В августе 2020 года совместное предприятие "Северстали" и итальянской Tenaris — ООО "Тенарис Северсталь" — получило официальное разрешение на строительство завода по выпуску сварных труб нефтяного сортамента. Производственная мощность нового предприятия составит 300 тысяч тонн трубной металлопродукции в год. Изначально запланированный срок ввода комплекса — 2022 год, а выхода на полную мощность — 2024 год. Планируемый объем инвестиций в проект — около 13 миллиардов рублей.