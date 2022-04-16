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https://1prime.ru/business/20220416/836681742.html
Приложение ЮMoney пропало из Google Play
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Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play, сообщает компания. Вместе с тем уже установленные приложения продолжают работать, поэтому причин для волнения... ПРАЙМ, 16.04.2022
бизнес, технологии, новости, мобильное приложение, google pay
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play, сообщает компания.
Вместе с тем уже установленные приложения продолжают работать, поэтому причин для волнения пользователей нет.
"Не удаляйте уже установленное приложение — оно работает как обычно, все операции доступны", — сообщает компания в своем Telegram-канале.
ЮMoney также напоминает, что скачать приложение можно на официальном сайте компании. Кроме того, все возможности ЮMoney остаются доступны в веб- и в мобильной версии сайта.