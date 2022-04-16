МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play, сообщает компания. Эксперт рассказал, как защитить данные, хранящиеся в Google

Вместе с тем уже установленные приложения продолжают работать, поэтому причин для волнения пользователей нет.

"Не удаляйте уже установленное приложение — оно работает как обычно, все операции доступны", — сообщает компания в своем Telegram-канале.

ЮMoney также напоминает, что скачать приложение можно на официальном сайте компании. Кроме того, все возможности ЮMoney остаются доступны в веб- и в мобильной версии сайта.