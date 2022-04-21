МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК, входит в "Ростех") намерена продать часть из семи своих подержанных Ту-204/214 собственникам бизнес-джетов, сообщает газета "Коммерсант". Глава "Ростеха" рассказал о поставках Ту-214 и Ил-96 авиакомпаниям

По данным издания, такие планы связаны с тем, что собственники бизнес-джетов лишились возможности эксплуатировать свои борта из-за санкций и теперь рассматривают в том числе SSJ Aurus, но боятся заказывать его из-за проблем с двигателями и возможных срывов сроков поставки.

"В ОАК оценивают стоимость продажи "Ту" с восстановлением в 1,5 миллиарда рублей для коммерческих авиакомпаний, и в 3 миллиарда рублей — в VIP-компоновке. В компаниях бизнес-авиации считают расценки завышенными", — сообщает газета.

Все самолеты разукомплектованы и находятся не в летной годности. Они принадлежат ИФК: три Ту-214, два Ту-204-100 и два Ту-204-300. Возраст самолетов — от 12 до 16 лет.

Как рассказал источник издания в "Ростехе", как минимум несколько из семи выставленных на продажу бортов могут найти своего покупателя для ремаркетинга под VIP-борт в ближайшие месяцы. Директор ИФК Сергей Туркин подтвердил газете интерес к самолетам для последующей конвертации в бизнес-джет.