МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Procter&Gamble (P&G), один из лидеров мирового рынка потребительских товаров, перестроила свою операционную деятельность в России и продолжает работу в стране, заявили РИА Новости в пресс-службе подразделения компании в Восточной Европе. Производитель кофе Lavazza приостанавливает деятельность в России

Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на отчет фирмы заявило о том, что американская компания, возможно, будет не в состоянии вести дела в России из-за санкций, наложенных на фининституты ограничений, проблем с поставками и денежно-кредитного регулирования.

"P&G адаптировала и продолжит адаптировать свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией. Мы уже перестроили нашу операционную деятельность в России, в том числе значительно сократили продуктовый портфель, чтобы сосредоточиться на повседневных товарах первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода, прекратили новые капиталовложения и приостановили всю медийную, рекламную и промоактивность", — говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что не объявляли о каких-либо изменениях изначальной позиции, обозначенной в начале марта.

Так, 8 марта компания объявила о том, что не будет продолжать капитальные вложения в РФ и приостанавливает рекламную активность — количество доступных на рынке продуктов будет сокращено из-за ситуации на Украине.

P&G принадлежат бренды продуктов личного, базового ухода: производители памперсов, предметов женской гигиены, средств для бритья, шампуней и стиральных порошков, в частности, Pampers, Always, Tampax, Braun, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Tide, Ariel.