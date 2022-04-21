МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительства в четверг, что кабмин до 1 сентября отменяет весовой и габаритный контроль для фур, которые ввозят в Россию товары первой необходимости. Правительство России компенсирует авиакомпаниям полеты внутри страны

По его словам, с сегодняшнего дня в условиях внешнего давления нужно обеспечить беспрепятственный ввоз в нашу страны социально значимой продукции.

"До 1 сентября на границе будет отменен весовой и габаритный контроль для фур в случае, если они доставляют продовольственные или непродовольственные товары первой необходимости", — сказал он.