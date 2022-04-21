МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Американский конгломерат Koch Industries работает над "стратегией ухода" из России на фоне введённых в апреле санкций, пишет газета Hill со ссылкой на уведомление компании для сотрудников.

Как уточняет издание, Koch Industries принадлежит компания Guardian Industries, которая управляет в России двумя стекольными заводами, где работают 600 человек.

"Санкции, введенные в начале апреля, вкупе с ответными мерами правительства России и прочими действиями создали условия, в которых Guardian не может продолжать работу в России", — говорится в уведомлении для сотрудников, которое цитирует Hill.

Представитель компании сообщил изданию, что решение было принято в связи санкциями США против банковского сектора, а также предложенным в России законопроектом, который предусматривает ответственность за исполнение санкций.