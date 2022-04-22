МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания Utair в весенне-летнем расписании планирует выполнять прямые рейсы из Москвы в 21 город России, среди которых Анапа, Самара, Грозный, Тюмень, сообщает перевозчик. Правительство России компенсирует авиакомпаниям полеты внутри страны

"В весенне-летнем расписании авиакомпания планирует выполнять рейсы из Москвы в 21 город России: Анапу, Анадырь, Геленджик, Грозный, Краснодар, Красноярск, Когалым, Махачкалу, Минеральные Воды, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Усинск, Уфу, Ухту, Ханты-Мансийск", — говорится в релизе.

Уточняется, что компания планирует полеты более чем по 100 направлениям, 70% из них — прямые рейсы между регионами, без пересадок в Москве.

"В планах Utair — связать прямыми рейсами все крупные региональные центры России и обеспечить регионам удобное авиасообщение со столицей. Даже в текущих непростых условиях мы свою задачу выполняем", — цитирует пресс-служба президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.