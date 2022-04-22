МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. РЖД назначают сезонные летние поезда на юг России и предоставляют 8,5 миллиона мест, что на 6% больше показателя 2021 года, уже фиксируют высокий спрос на билеты на Черноморское побережье и курорты Северного Кавказа, сообщает компания. РЖД возобновляет движение "Невского экспресса"

"Этим летом планируем перевезти в наших поездах свыше 40 миллионов человек. На Юг России предоставим 8,5 миллиона мест (+6% к прошлому году). Если потребуется больше, увеличим это количество. Уже сейчас фиксируем высокий спрос на билеты к Черному морю и курортам Северного Кавказа", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

"Чтобы все смогли уехать, назначили 112 пар сезонных летних поездов из различных регионов в дополнение к 480 парам круглогодичных. Из них 85 – на юг", — добавляется там же.

Уточняется, что назначено 37 поездов в Анапу, 31 — в Адлер, 13 — в Новороссийск и по два поезда в Кисловодск и Ейск. Продажа билетов на них открывается постепенно.

"А еще организуем перевозку свыше 400 тысяч детей в составах "детских групп" (+ 31% к прошлом году). Для этого назначим около 200 рейсов специальных "детских" поездов. Вагоны в составах будут новые, а проводники пройдут дополнительное обучение и медкомиссию", — заключили в РЖД.