МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Часть салонов операторов мобильной связи в России может закрыться, если им не получится договориться о снижении арендной платы с торговыми центрами, при этом для жителей страны закрытие до 10-15% таких точек останется незаметным, сообщил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Названы десять штрафов, которые можно получить по дороге на дачу

Ранее операторы связи сообщили РИА Новости, что договариваются с владельцами помещений о пересмотре арендных ставок для своих магазинов.

"Не думаю, что их просьбы или предложения будут всецело услышаны всеми торговыми комплексами. Да, возможно, в каких-то регионах удастся договорится на скидочные программы, в каких-то регионах придется закрываться, потому что есть альтернативы и владелец торгового центра не будет на 50% сокращать доходность от сдачи места, если на это место есть кто-то", — сказал Кусков.

По мнению эксперта, от закрытия части салонов операторов никто не пострадает, "все салоны не закроются, если закроются до 10-15%, по большом счету это будет незаметно, потому что будут закрывать в больших городах, где есть избыточное количество точек".

По мнению директора по продажам "Мегафона" Давида Борзилова, сокращение потока клиентов характерно для всего рынка. "В сложившейся ситуации у ритейлеров нет возможности арендовать торговые площади на прежних условиях. Многие арендодатели понимают ситуацию и идут навстречу. Во втором квартале 2022 года ставки снизились, скидки составили от 20%", — сказал Борзилов, слова которого приводит пресс-служба компании.

"Мы действительно настаиваем на пересмотре арендных ставок. По многим точкам они завышены, так как были определены еще в допандемийные времена и не учитывают новых реалий. Большинство арендодателей понимают это и идут навстречу. Что касается сокращения розницы, мы мониторим ситуацию на рынке – модель франшизы позволяет гибко реагировать на изменения и закрывать нерентабельные точки", — сообщили в "Tele2".

В МТС отметили, что повышают эффективность работы бизнеса в том числе в конкретных локациях. При этом розница сети продолжает стабильно работать и расширятся.

"На фоне падения трафика в ТЦ и закрытия большого количества якорных трафикогенерящих игроков, интерес посещать ТЦ у клиентов снижается. В связи с этим мы вынуждены обращаться к партнерам для пересмотра условий аренды", — сообщили в "Связном".

В "Билайне" отметили, что ведут переговоры с владельцами помещений по корректировке стоимости аренды на регулярной основе.