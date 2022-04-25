МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" на фоне ситуации в отрасли сократит менее 5% персонала — 149 работников, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Минтранс предлагает запретить зарубежные системы оформления авиабилетов

Газета "Известия" в понедельник писала, что "Внуково" вывел своих сотрудников в простой, закрыл прием на работу персонала, а также начал предлагать им режим неполного рабочего времени. По данным двух источников газеты, знакомых с реализуемыми во "Внуково" мерами, 30% штата также выданы предписания о последующем сокращении. Газета отмечала, что в авиационном комплексе "Внуково" работают около 6,5 тысячи сотрудников, в АО "Международный аэропорт "Внуково" — около 3,5 тысячи человек, поэтому сокращение может коснуться 1-2 тысяч человек.

"Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. В связи с непростой ситуацией в сфере гражданской авиации РФ, снижением пассажиропотока, вопросы по оптимизации работы аэропорта тщательно прорабатываются руководством… Аэропорт "Внуково" вынужден сокращать расходы, при этом качество обслуживания пассажиров и обеспечение безопасности гостей, пассажиров и членов экипажей — приоритетная задача руководства "Внуково", которую не коснутся никакие оптимизационные меры", — говорится в сообщении.

"В части персонала закрыт прием на работу, введен режим простоя, из-за сниженной загрузки сотрудникам предложен режим неполного рабочего времени. 21 апреля 2022 года принято решение о сокращении 149 работников аэропорта "Внуково", что составляет менее 5% персонала. Уведомления указанные сотрудники получат на этой неделе", — добавляет аэропорт.