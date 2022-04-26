МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Замглавы комитета по спорту Госдумы Сергей Бурлаков посоветовал россиянам отказаться от поездок за границу на майские праздники в связи возможными провокациями в Европе и добавил, что украинцы могут вести себя "крайне агрессивно". Патрушев: Европу ждет глубокий кризис

"Впереди майские праздники. Я хочу предостеречь россиян, которые поедут отдыхать за границу, не отвечать на провокации и не вступать в конфликты. Я бы советовал своим соотечественникам пока отдыхать в нашей стране. Не исключены провокации в адрес русских в европейских странах. В России много мест, где можно хорошо провести время", — заявил РИА Новости Бурлаков.

Также он сообщил, что украинцы стараются собираться на отдыхе большими компаниями и "ведут себя крайне агрессивно".

Ранее гражданка России, историк и археолог Оксана Маряхина рассказала, что в Афинах была жестоко избита группой украинцев на Пасху.