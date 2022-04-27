МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Приложение крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" пропало из App Store, следует из данных сервиса и сообщения перевозчика. "Аэрофлот" получил разрешение на обслуживание иностранных самолетов

В App Store приложение "Аэрофлота" не находится. В Google Play оно по-прежнему доступно.

"Информируем о том, что мобильное приложение "Аэрофлота", установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение — из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store", — говорится в сообщении.

"Для тех, кто не успел установить мобильное приложение на устройства с операционной системой iOS, доступно веб-приложение (закладка на экране для быстрого доступа к сайту авиакомпании)", — добавляет компания.