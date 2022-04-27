ТАШКЕНТ, 27 апр — ПРАЙМ. Сотрудники иностранных компаний, которые решат прекратить деятельность в России, не останутся без работы, Минпромторг прорабатывает этот вопрос с Минтрудом, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Кудрин прогнозирует "очень сложную" ситуацию в российской экономике

Отвечая на вопрос, что будет с сотрудниками уходящих иностранных компаний, Мантуров сказал, что эта тема обсуждается "с министерством труда обязательно". "Более того, у нас есть внутренний план по тому, кто и как зайдет на предприятия иностранных концернов, которые примут решение уйти", — добавил он.

При этом министр отметил, что планы по приглашению других производителей взамен тех, кто решит уйти, пока активно не обсуждаются — это некорректно. "Но и мы тоже долго ждать не будем: не хотим, чтобы рынок провалился на десятки процентов. Мы не должны подвергать собственный рынок и собственное производство таким рискам", — подчеркнул Мантуров.

"То есть понятно: месяц, два, три — на решение логистических проблем, как говорят коллеги, а если речь идет о политических мотивах и о том, что их смущает спецоперация и на них давит их политическое руководство — мы ждать точно не будем. Когда мы говорили, внешнее управление — в том числе будут применены такие решения. Пути мы настоятельно предложим", — добавил министр.