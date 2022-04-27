МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Музыкальный стриминговый сервис Spotify ожидает оттока более двух миллионов подписчиков из России после того, как покинул рынок страны, следует из финансовой отчетности компании. Приложение "Аэрофлота" пропало из App Store

"Число наших подписчиков Premium за квартал выросло на 15% год к году, до 182 миллионов… Хотя это немного меньше нашего прогноза, после вычета вынужденного оттока приблизительно 1,5 миллиона подписчиков в результате нашего ухода из России, рост оказался выше ожиданий, чему способствовали более высокие показатели по Латинской Америке и Европе", — сообщила компания. Spotify также отмечает, что в текущем квартале ожидает потери еще 600 тысяч подписчиков из-за полной приостановки деятельности в РФ.

Число ежемесячных активных пользователей (MAU) выросло на 19% в годовом выражении, до 422 миллионов. На Европу приходится 33% MAU, на Северную Америку — 23%, Латинскую Америку — 22%, на остальные страны приходится около 23%, следует из данных отчета. Около 39% подписчиков Premium приходится на Европу, 29% — на Северную Америку, 21% — на Латинскую Америку, на остальные страны — 11%.

Чистая прибыль по итогам первого квартала, приходящаяся на акционеров, составила 131 миллион долларов, что в 5,7 раза больше, чем годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,21 доллара после убытка в 0,25 доллара год назад. Выручка за три отчетных месяца выросла на 24%, до 2,661 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала компания ожидает, что число MAU достигнет 428 миллионов, подписчиков Premium — 187 миллионов. Выручка по итогам квартала ожидается на уровне 2,8 миллиарда долларов. На предварительных торгах акции Spotify дешевеют на 10,5%.

Spotify — созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 420 миллионов пользователей. Библиотека Spotify включает в себя более 82 миллионов музыкальных треков на 183 рынках. Сервис был запущен в России 14 июля 2020 года, его работа в стране была приостановлена с 11 апреля 2022 года.

Шведский музыкальный и стриминговый сервис Spotify отключил 2,1 миллиона пользователей с платной подпиской в марте и апреле в результате приостановки работы в России, свидетельствует квартальный отчет компании.

Согласно отчету, в марте было отключено 1,5 миллиона аккаунтов с платной подпиской из-за сворачивания деятельности компании в России. Spotify также сообщил, что еще 600 тысяч пользователей были лишены доступа к сервису в апреле.

Компания заявила, что с учетом этих данных число платных подписчиков за год выросло на 15% — до 182 миллионов пользователей.

Аудиостриминговый сервис Spotify в начале апреля сообщал, что полностью приостанавливает работу в России.