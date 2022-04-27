МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 16 по 22 апреля в среднем выросла на 7% после снижения на 0,96% неделей ранее, сообщает Росстат. Росстат фиксирует понижение стоимости почти всех медикаментов

Росстат с конца марта в еженедельном мониторинге цен заменил туры в Турцию на перелеты по России экономическим классом. За неделю с 26 марта по 1 апреля стоимость полета выросла на 2,05%, со 2 по 8 апреля — на 10,6%, а на неделе с 9 по 15 апреля — снизилась на 0,96%.

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 16 по 22 апреля — ред.) увеличилась на 7,0%", — сообщает ведомство.

За отчетную неделю стоимость проживания в гостиницах РФ с одной и тремя-пятью звездами, а также в мотелях и хостелах выросла на 0,3-0,8%. Подорожали также путевки в санатории — на 0,5%.

По данным Росстата, с 16 по 22 апреля снизилась только стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты — на 0,2% и проживания в двухзвездочных гостиницах – на 0,1%.