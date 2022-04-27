МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. AliExpress Россия столкнулась со сложностями при обработке платежей, но активно их решает, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Министры энергетики Евросоюза обсудят энергетическую ситуацию второго мая

Ранее в среду в социальных сетях появилась информация, что покупатели AliExpress испытывают трудности при оплате заказов. Некоторые пользователи предполагали, что маркетплейс перестал принимать для оплаты заказов карты банков, попавших под санкции.

"В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей… Мы активно занимаемся решением проблемы и вскоре пользователи смогут оплачивать всеми способами без любых трудностей", — говорится в сообщении.

Компания также отметила, что оплата покупки локальных товаров работает стабильно, при этом для покупок зарубежных товаров продолжает работать способ оплаты через сервис Qiwi и счет мобильного телефона.