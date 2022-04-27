Крупные сети продуктовых магазинов в Дании ввели это ограничение на фоне сокращения поставок
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Несколько крупных сетей продуктовых магазинов в Дании на фоне сокращения поставок, которые произошли из-за конфликта на Украине, установили ограничение на количество растительного масла, которое можно купить за один день, сообщила датская газета Berlinske.
По данным издания, среди них — ретейлер Coop Denmark, крупнейшая продуктовая компания, владеющая датскими сетями магазинов Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'brugsen, Brugsen, Irma и насчитывающая 1200 магазинов по всей Дании. Такое же решение принято и в сети Rema 1000, а также в Sailing Group.
Так, ритейлер Coop, пишет издание, "устанавливает потолок в три бутылки масла на клиента в день". "В Rema1000 можно купить не более трех литровых бутылок масла в день… Такое же ограничение введено в Salling Group", — сообщает газета.
По словам главы отдела коммуникаций сети Rema 1000, которое приводит издание, военная операция РФ на Украине "привела к сокращению поставок, и, хотя мы не распродали все, спрос распространяется по всему миру и на другие продукты растительного происхождения".
https://1prime.ru/business/20220427/836773677.html