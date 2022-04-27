МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Несколько крупных сетей продуктовых магазинов в Дании на фоне сокращения поставок, которые произошли из-за конфликта на Украине, установили ограничение на количество растительного масла, которое можно купить за один день, сообщила датская газета Berlinske. AliExpress Россия решает сложности при обработке платежей

По данным издания, среди них — ретейлер Coop Denmark, крупнейшая продуктовая компания, владеющая датскими сетями магазинов Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'brugsen, Brugsen, Irma и насчитывающая 1200 магазинов по всей Дании. Такое же решение принято и в сети Rema 1000, а также в Sailing Group.

Так, ритейлер Coop, пишет издание, "устанавливает потолок в три бутылки масла на клиента в день". "В Rema1000 можно купить не более трех литровых бутылок масла в день… Такое же ограничение введено в Salling Group", — сообщает газета.

По словам главы отдела коммуникаций сети Rema 1000, которое приводит издание, военная операция РФ на Украине "привела к сокращению поставок, и, хотя мы не распродали все, спрос распространяется по всему миру и на другие продукты растительного происхождения".