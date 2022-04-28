МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств в России сегодня не зафиксировано, сообщается на сайте Росздравнадзора. Мишустин поручил проверить качество лекарств в регионах

Отмечается, что в среду в ведомстве прошло видеоселекторное совещание с крупнейшими дистрибьюторами лекарств импортного и отечественного производства. Обсуждались вопросы наличия фармпрепаратов на российском рынке.

"По данным Росздравнадзора, никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств на территории страны сегодня не зафиксировано. Кроме того, количество лекарственных средств, выводимых в гражданский оборот, также не сокращается. Лекарственные препараты всех наименований регулярно поступают в аптечные организации регионов", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок фармпрепаратов в Россию.

Отмечается, что в среду в ведомстве прошло видеоселекторное совещание с крупнейшими дистрибьюторами лекарств импортного и отечественного производства. Обсуждались вопросы наличия фармпрепаратов на российском рынке.

"В ходе мероприятия крупнейшие дистрибьюторы страны заверили, что на 27 апреля 2022 года ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок фармпрепаратов в Россию. Кроме того, с некоторыми из них сегодня ведутся переговоры даже об увеличении объемов постав", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что временный дефицит некоторых препаратов может возникать из-за поиска новых логистических путей и задержек на границе.