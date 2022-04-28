МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, в 2021 году увеличила выручку (за вычетом акциза) по МСФО на 13% по сравнению с предыдущим годом — до 9,87 миллиарда рублей, сообщает компания. Правительство утвердило правила для предоставления субсидий авиакомпаниям

Отмечается, что чистая прибыль выросла на 22% — до 1,35 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась на 31% — до 1,73 миллиарда.

Долгосрочные обязательства компании по итогам 2021 года составили 6,47 миллиарда рублей против 6,17 миллиарда рублей на конец 2020 года. Краткосрочные обязательства снизились до 3,9 миллиарда рублей с 4,14 миллиарда в конце 2020 года.

Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, в 2021 году увеличила выручку (за вычетом акциза) на 15% по сравнению с предыдущим годом — до рекордных 10,15 миллиарда рублей, согласно результатам управленческой отчетности компании. "Абрау-Дюрсо" включает в себя, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники площадью 3 400 гектаров и винодельню "Ведерниковъ". Основные владельцы — семья Титова.