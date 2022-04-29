МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в турецкие Анталью и Стамбул, сообщает пресс-служба перевозчика. Турецкая Corendon Airlines запустила рейсы в Россию

"Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул", — говорится в сообщении.

Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из Москвы (аэропорт "Шереметьево"). Продажа билетов на рейсы открыта.