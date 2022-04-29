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"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы в Турцию
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. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в турецкие Анталью и Стамбул, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" c 6 мая... ПРАЙМ, 29.04.2022
транспорт, бизнес, новости, туризм, аэрофлот, турция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в турецкие Анталью и Стамбул, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул", — говорится в сообщении.
Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из Москвы (аэропорт "Шереметьево"). Продажа билетов на рейсы открыта.