МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Спрос на речные круизы в России на май и начало июня вырос по сравнению с 2021 годом на 25-30%, сообщил во время пресс-конференции гендиректор круизной компании "Водоходъ" Ришат Багаутдинов. СМИ: российские туристы могут совершать покупки картой "Мир" в Анталье

"Благодаря государственной программе — туристическому кешбэку — на май и первую половину июня рост спроса по сравнению с прошлым годом на речные круизы составил 25-30%", — заявил он.

Багаутдинов сообщил, что компания обратилась в Ростуризм с просьбой распространить действие программы туристического кешбэка на весь период речной навигации. "Это позволит перераспределить отдыхающих россиян в летний период и частично снизить нагрузку на Черноморском побережье", — уточнил он.

Багаутдинов отметил, что во время речной навигации в 2021 году компания перевезла порядка 92 тысяч человек, в этом году намерена увеличить их количество на 10% — до 102 тысяч человек. "По нашим подсчетам получается, что средняя стоимость турдня в 2022 году увеличится всего на 3,5% по сравнению с прошлым годом", — указал гендиректор компании. При этом добавляется, что минимальная цена турдня в 2021 году составляла 5,5 тысячи рублей, а в этом году будет — 5,8 тысячи рублей.

Гендиректор компании сообщил, что в 2022 году в навигацию выйдут 19 теплоходов, шесть из которых "премиум-класса", а два класса "люкс" — "Мустай Карим" и "Максим Горький".

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках рабочего визита в Волгоградскую область 20 апреля торжественно открыла речную круизную навигацию 2022 года в России. К середине мая в стране запустят все круизные маршруты на реках в европейской части и за Уралом.