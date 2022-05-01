ТОКИО, 1 мая — ПРАЙМ. Более 66% японских компаний уже ощущают на себе негативный эффект в свете событий на Украине, в частности, трудности с приобретением достаточных объемов сырья и товаров, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Teikoku Databank. В ООН заявили о тоннах зерна на Украине, которые не могут быть вывезены

Исследование проводилось в период с 15 по 25 апреля. В нем приняла участие 9061 компания.

В частности, среди опрошенных компаний, 50,4% ответивших заявили о "сложности приобретения объемов необходимых материалов", а 66,3% респондентов ответили о "негативном влиянии в связи с увеличением цен", в частности, на топливо.

В связи с этим, 46,9% компаний планируют "переложить повышение цены на материалы и сырье на стоимость конечного продукта", а 20,4% — "искать альтернативу".

Согласно последним прогнозам японских СМИ, в период с января по июль этого года цены на более чем 6 тысяч наименований товаров в Японии повысились или повысятся на 11-15% в частности, в связи с санкционными ограничениями против России в свете событий на Украине.

К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций в свете событий на Украине. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Также был запрещен импорт из России 38 видов товаров – шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других. Санкционный список Японии против России включает 499 физических лиц и более 160 организаций из России, в том числе 9 крупнейших банков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.