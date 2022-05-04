МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Отели на российских курортах начали снижать заявленную стоимость размещения на летний период, рассказал "Коммерсанту" гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. По его данным, в марте—апреле средний тариф в трехзвездных гостиницах был на 15–16% выше прошлогоднего, а сейчас — на 4–5%. По данным OneTwoTrip, стоимость размещения в июне—августе в отелях Сочи, Красной Поляны, Ялты, Кавказских Минеральных Вод и Калининграда сейчас на 10–45% ниже, чем в марте. Сколько сейчас стоит отпуск за границей и куда можно ехать

По словам Ромашкина, в марте отельеры рассчитывали на рост спроса из-за резкого сокращения полетной программы за рубеж. Но с завершением туристического кэшбэка активность бронирований упала в среднем на 20% по сравнению с рекордным 2021 годом. Он связывает это с падением доходов населения, общей тревожностью россиян и усложнившейся логистикой. На полеты в аэропорты Крыма и южных городов действуют ограничения, маршрут до Сочи заметно удлинился.

Крым, по данным собеседника издания, уже потерял год к году около 50% летних бронирований. Регион впервые не вошел в топ-5 наиболее востребованных направлений на майские праздники. По подсчетам OneTwoTrip, средняя стоимость размещения в Ялте на июнь—август сейчас 3,9 тысячи рублей, что на 45% ниже, чем в марте—апреле. В "Яндекс.Путешествиях" отмечают снижение чека на 15% за полтора месяца в Феодосии (до 4,2 тысячи) и Севастополе (до 4,4 тысячи).

Спрос падает и в городах, куда летают самолеты. По оценкам OneTwoTrip, в Сочи средняя стоимость размещения на лето составляет 2,8 тысячи рублей за ночь, что на 25% меньше, чем в марте, в Красной Поляне — 3,2 тысячи (сокращение на 36%). В пресс-службе курорта Красная Поляна утверждают, что в марте—апреле цены на размещение не менялись и составили 6 тысяч рублей за ночь в четырехзвездном и 14 тысяч рублей в пятизвездном объекте. Летом в горном кластере обещают сезонные акции.

Ромашкин пояснил, что важным фактором роста цен в марте были высокие инфляционные ожидания отельеров. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что повышать заявленные тарифы могли автоматически, опираясь на показатели прошлого года, но тогда спрос на внутренние направления подогревало ограничение на полеты в Турцию из-за пандемии. Эксперт не исключает, что средние тарифы в этом году будут ниже прошлогодних в среднем на 10%, загрузка уменьшится относительно прошлогодней, вернувшись к значениям 2019 года. Ромашкин также считает, что средства размещения пока пересматривают ценовую политику и тарифы на лето могут оказаться ниже прошлогодних.

Снижение стоимости проживания в гостиницах характерно преимущественно для курортных направлений. Цены на отели в популярных экскурсионных направлениях пока стабильны. По оценкам OneTwoTrip, в Махачкале стоимость размещения относительно начала весны не изменилась и составляет 3 тысяч рублей за ночь. В "Яндекс.Путешествиях" отмечают рост среднего чека на 15%, до 5,7 тысячи за ночь в Петропавловске-Камчатском, в Казани — на 16%, до 5,3 тысячи, в Петербурге — на 12%, до 5,9 тысячи.