МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил снять на период до конца года ограничение на максимальную долю рынка для торговых сетей, которые собираются приобрести уходящие из России иностранные компании, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на министерство. Онлайн-ритейлер Amazon понес убыток в первом квартале

По информации издания, Минпромторг уже подготовил и внес в правительство соответствующий законопроект — изменения предлагается внести в статью 14 закона о торговле. Сейчас эта норма запрещает продуктовой сети приобретать доли хозяйствующих субъектов на определенной территории, если ее товарооборот за предыдущий год превышает 25% в денежном выражении в границах административного образования. Цель законопроекта — сохранить рабочие места для сотрудников сетей, покинувших российский рынок, сказал представитель Минпромторга.

Введение временной нормы поможет не допустить снижение доступности товаров и потерю рабочих мест, в свою очередь заявил "Ведомостям" представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС), не уточнив при этом, поддерживает ли ведомство предложение. Но согласно закону о защите конкуренции, если поглощение может привести к созданию или усилению доминирующего положения хозяйствующего субъекта, она нуждается в обязательном согласовании с ФАС, напомнили в антимонопольном ведомстве.

Предложение Минпромторга в первую очередь может быть использовано для приобретения крупнейшим по объему выручки продуктовым ритейлером на рынке России, X5 Group, сети финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге, считает генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Финский холдинг S-Group, управляющий 16 супермаркетами Prisma, 4 марта на своем сайте объявил о решении свернуть всю операционную деятельность в России из-за "фундаментальных изменений в бизнес-среде".

Доля X5 Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "Чижик") на рынке розничной торговли продуктами Санкт-Петербурга в 2018 году превысила порог в 25% и достигла 27,03%, сообщало управление ФАС по Петербургу. Затем она продолжила рост и в 2020 году достигла 28,9%, писала в апреле 2021 года газета "Коммерсант".