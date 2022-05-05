МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Акционеры Netflix в среду подали коллективный иск против компании, обвинив ее руководство в предоставлении ложной информации о реальном положении дел, пишет портал Axios. Акции Netflix дешевеют до рекордного минимума с зимы 2018 года

Согласно его данным, в иске, поданном в суд Сан-Франциско (штат Калифорния), утверждается, что Netflix "скрыла от акционеров более медленный рост числа подписчиков, в том числе из-за совместного использования клиентами учетных записей и усиления конкуренции со стороны других потоковых сервисов".

Кроме того, в иске утверждается, что компания скрыла от акционеров "трудности с удержанием пользователей", в результате которых Netflix "теряет подписчиков". Акционеры утверждают, что понесли "существенные убытки и ущерб" из-за сокрытия данной информации.

Компания отказалась прокомментировать Axios данные сообщения.

В конце апреля Netflix опубликовала отчет за первый квартал, в котором сообщила, что суммарное число платящих подписчиков, с учетом новичков, по всему миру упало на 200 тысяч. Такое снижение стало первым с 2011 года. Причем закрытие сервиса в России привело к потере 700 тысяч подписчиков. Netflix, ранее приостановившая работу на территории РФ, прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 миллиона по итогам текущего квартала.

Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.