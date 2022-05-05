МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2022 года составила 95 миллионов долларов, что в 6,3 раза меньше показателя за аналогичный период 2021 года, следует из отчетности компании. Heineken прекращает экспортировать пиво в Россию

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль составила 0,05 доллара против 0,3 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 11,1% — до 13,235 миллиарда долларов. Показатель EBITDA в минувшем квартале составил 4,486 миллиарда долларов, что на 7,4% выше показателя годичной давности.

Объем продаж пива в первом квартале компания увеличила на 2,2% в годовом выражении — до 120,6 миллиона гектолитров.

22 апреля компания объявила, что приняла решение продать свою долю в российской пивоваренной компании AB InBev Efes и ведет переговоры об этом с турецкой Anadolu Efes. AB InBev сообщала, что запрос относительно приостановки действия лицензии на производство и продажу Bud в России также станет частью потенциальной сделки.

"AB InBev ранее объявила о том, что отказывается от всех финансовых выгод от деятельности совместного предприятия в качестве неконтролирующего партнера. В результате AB InBev прекращает учет инвестиций в AB InBev Efes и сообщает о неденежных расходах на обесценение в размере 1,1 миллиарда долларов в рамках объявления о результатах первого квартала", — говорится в сообщении.