МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о запросе Генпрокуратурой в Ассоциации компаний розничной торговли информации о поставщиках, которые отказываются снижать цены на товары, несмотря на укрепление рубля. В посольстве России оценили эффективность антироссийских санкций

По словам Пескова, все будет зависеть от результатов рассмотрения Генпрокуратурой.

"Тем более это же не непосредственно на бизнес, это запрос информации, запрос информации у Ассоциации", — дал он пояснения на вопрос о том, насколько уместными считают в Кремле такие проверки бизнеса сейчас.