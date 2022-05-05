В Кремле назвали цель запроса данных о поставщиках, не снижающих цены
Песков о запросе Генпрокуратурой данных о поставщиках, не снижающих цены: это запрос информации
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о запросе Генпрокуратурой в Ассоциации компаний розничной торговли информации о поставщиках, которые отказываются снижать цены на товары, несмотря на укрепление рубля.
По словам Пескова, все будет зависеть от результатов рассмотрения Генпрокуратурой.
"Тем более это же не непосредственно на бизнес, это запрос информации, запрос информации у Ассоциации", — дал он пояснения на вопрос о том, насколько уместными считают в Кремле такие проверки бизнеса сейчас.