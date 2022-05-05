МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Финская компания Paulig закончила продажу бизнеса в России, сообщается на сайте компании. Ле Мэр рассказал, с какими новыми трудностями сталкивается сейчас Франция

"После объявления ранее об уходе из России Paulig завершила продажу подразделения Paulig в России", — говорится в релизе.

Компания сообщила 7 марта о своем намерении покинуть рынок страны.

Этот уход предполагает продажу акций ООО "Паулиг Рус" частному инвестору Викасу Сои, отмечается в сообщении. В релизе уточняется, что подразделение, в том числе кофеобжарочный завод в Твери и 200 сотрудников, должен перейти новому владельцу, однако, это не относится к брендам и рецептуре. Сам же бренд Paulig уйдет с российского рынка через нескольких месяцев.

В прошлом году на Россию приходилось менее 5% выручки компании, поэтому продажа не окажет заметного влияния на прогнозы Paulig для остальных подразделений, также уточняется в релизе.

Paulig — производитель напитков и продуктов питания, в том числе кофе, компания основана в 1876 году. Владеет такими брендами, как Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco и Liven. Штат компании в мире составляет около 2,2 тысячи сотрудников в 13 странах. Выручка в 2021 году составила 966 миллионов евро. Paulig начала работу на российском рынке в 1992 году. В 2011 году компания построила завод полного цикла обжарки и упаковки кофе в Тверской области.